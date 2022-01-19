Колишній гравець збірної Росії, Зеніта і Арсенала Андрій Аршавін опинився у центрі Києва попри напружені відносини між країнами.

18 січня Аршавін був помічений при виході з 5-зіркового готелю Premier Palace, який розташований у центрі Києва, повідомляє Sport24.

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Мета візиту росіянина до столиці України наразі невідома. Відзначимо, що Аршавін віднедавна обіймає посаду заступника генерального директора Зеніта зі спортивного розвитку. У пітерському клубі виступає екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, а в тренерському штабі працює Анатолій Тимощук.

До слова, Аршавін за свою кар'єру, окрім Зеніта, встиг пограти за лондонський Арсенал, Кубань та казахський Кайрат, а найвищим його досягненням є бронза на Євро-2008.

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