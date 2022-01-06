Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може спробувати свої сили у Російській Прем'єр-лізі.

Російський Краснодар у пошуках нового тренера звернув увагу на екс-наставника Шахтаря Паулу Фонсеки, інформує Матч ТВ.

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Окрім португальця, Краснодар розглядає кандидатуру Еусебіо Ді Франческо, який очолював Сассуоло до приходу Роберто Де Дзербі. Босів російського клубу приваблюють обидві кандидатури, оскільки вони є прихильниками атакувального стилю. Цікаво, що перші контакти з Фонсекою вже відбулись, тож є досить висока вірогідність успішного завершення переговорів.

Відзначимо, що Краснодар звільнив свого наставника, Віктора Гончаренка, 5-го січня. "Бики" наразі посідають 5 місце в РПЛ, відстаючи від першого Зеніта на 9 очок.

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