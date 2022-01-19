Аршавин посетил Киев – экс-игрока сборной России заметили в центре столицы Украины
Бывший игрок сборной России, Зенита и Арсенала Андрей Аршавин оказался в центре Киева, несмотря на напряженные отношения между странами.
18 января Аршавин был замечен при выходе из 5-звездочного отеля Premier Palace, расположенного в центре Киева, сообщает Sport24.
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Цель визита россиянина в столицу Украины неизвестна. Отметим, что Аршавин недавно занимает должность заместителя генерального директора Зенита по спортивному развитию. В питерском клубе выступает экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, а в тренерском штабе работает Анатолий Тимощук.
К слову, Аршавин за свою карьеру, кроме Зенита, успел поиграть за лондонский Арсенал, Кубань и казахский Кайрат, а самым высоким его достижением является бронза на Евро-2008.
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