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Арсенал знайшов підсилення в Лізі 1

18 травня 22:25 134 Читать на русском
Арсенал знайшов підсилення в Лізі 1
Сехру Гірассі / AFP

Форвард французького Ам'єна Сехру Гірассі потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

"Каноніри" вивчають варіант із підписанням фактурного нападника, повідомляє Football.Insider.

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Перед вимушеною паузою через коронавірус скаути Арсенала кілька разів спостерігали за грою Гірассі та позитивно відгукуються про вихованця Лаваля. Влітку лондонці спробують підписати форварда. Конкуренцію Арсеналу складуть Брайтон, Вест Хем і Борнмут.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Сехру Гірассі провів 23 матчі, в яких забив 9 м'ячів. Раніше він також виступав за Кельн, Осер і Лілль.

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