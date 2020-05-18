Арсенал нашел усиление в Лиге 1

Форвард французского Амьена Сехру Гирасси попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" изучают вариант с подписанием фактурного нападающего, сообщает Football.Insider.

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Перед вынужденной паузой из-за коронавируса скауты Арсенала несколько раз наблюдали за игрой Гирасси и положительно отзываются о воспитаннике Лаваля. Летом лондонцы попытаются подписать форварда. Конкуренцию Арсеналу составят Брайтон, Вест Хэм и Борнмут.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Сехру Гирасси провел 23 матча, в которых забил 9 мячей. Ранее он также выступал за Кельн, Осер и Лилль.

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