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Ляказетт знову вляпався у скандал зі "звеселяючим газом" – Арсенал суворо покарає форварда

13:20 191 Читать на русском
Ляказетт знову вляпався у скандал зі "звеселяючим газом" – Арсенал суворо покарає форварда
Александр Ляказетт / ФК Арсенал

Нападник "канонірів" вкотре став фігурантом неприємної історії та ризикує отримати серйозні санкції від клубу.

Француз знову "спалився" на своєму захопленні "звеселяючим газом". На початку сезону 28-річний Ляказетт вже був покараний за аналогічний вчинок, але, схоже, та історія нічому не навчила його.

Камери знову зафіксували форварда під час вдихання оксиду азоту. Витівка Ляказетта серйозно обурила керівництво клубу. Мінімальне покарання, яке отримає Ляказетт – двотижнева зарплата (близько 360 тисяч фунтів), але не виключено, що Арсенал взагалі продасть форварда вже влітку, повідомляє Mirror.

До слова, в поточному сезоні 28-річний форвард забив 9 голів у 26 поєдинках.

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Теги
Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Англія
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