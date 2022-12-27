"Каноніри" запропонували 45 мільйонів євро за трансфер плюс 25 мільйонів євро бонусами.

Арсенал зробив Шахтарю офіційну пропозицію щодо придбання нападника Михайла Мудрика. Як повідомляє ESPN, лондонський клуб запропонував 45 мільйонів євро плюс 25 мільйонів євро у вигляді бонусів.

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Це друга пропозиція від Арсенала після того, як Шахтар відмовив лондонцям. Раніше "каноніри" пропонували за Мудрика 40+20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сам Мудрик висловив готовність спробувати свої сили у АПЛ.

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