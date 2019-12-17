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Арсенал заплатить Манчестер Сіті кругленьку суму за Артету

15:04 48 Читать на русском
Арсенал заплатить Манчестер Сіті кругленьку суму за Артету
Мікель Артета та Хосеп Гвардіола / Фото ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті не має наміру безкоштовно відпускати Мікеля Артету в Арсенал.

Мікель Артета, який працює помічником Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, близький до тренерського крісла Арсенала, повідомляє The Sun.

Де Брюйне готовий до переходу тренера Манчестер Сіті в Арсенал

Якщо сторони домовляться щодо переходу іспанського фахівця, то "канонірам" доведеться виплатити босам Сіті близько 6 млн євро. Нагадаємо, Арсенал позбувся Унаї Емері наприкінці листопада, зараз функції головного тренера лондонців виконує Фредді Юнгберг.

Після 17-ти турів АПЛ, "каноніри" розташувались на 10-й сходинці.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Мікель Артета Мікель Артета
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