Де Брюйне готовий до переходу тренера Манчестер Сіті в Арсенал

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився думками щодо потенційного переходу Мікеля Артети на посаду головного тренера Арсенала.

"Якщо у Артети є такий шанс стати головним тренером команди і він вважає, що це вдалий час, то клуб повинен це прийняти.

Представники Арсенала вночі зустрілися з Артетою – іспанець є головним фаворитом на посаду наставника "канонірів"

Якщо він дійсно хоче використовувати цю можливість, нам теж потрібно його зрозуміти", – цитує слова Де Брюйне A Bola.

Нагадаємо, 37-річний фахівець працює помічником Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті з 2016 року. За інформацією ЗМІ, він є одним з основних кандидатів на посаду керманича Арсенала після звільнення Унаї Емері. Артета виступав за "канонірів" у 2011-2016 роках.

Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку