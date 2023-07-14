Райс вже сьогодні, 14 липня, має офіційно стати гравцем Арсенала, стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вест Хем знайшов заміну Райсу в Італії – "молотобійці" планують підписати футболіста Ювентуса

Залишилось лише підписати деякі папери. Трансфер обійдеться "канонірам" у 120 млн фунтів стерлінгів разом з бонусами. До цього найдорожчим в історії АПЛ був перехід Енцо Фернандеса в Челсі – 120 млн євро (103 млн фунтів).

Нагадаємо, що чинна угода Райса з Вест Хемом закінчується влітку 2024 року. В минулому сезоні він відіграв в 50 матчах, в яких забив п'ять голів та оформив чотири асисти. Разом з "молобійцями" Райс виграв Лігу конференцій.

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