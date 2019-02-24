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Арсенал впевнено здолав Саутгемптон

18:06 117 Читать на русском
Арсенал впевнено здолав Саутгемптон
Ляказетт відкрив рахунок в матчі / Твіттер АПЛ

В матчі 27 туру АПЛ Арсенал без проблем розібрався із Саутгемптоном. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 27 тур

Арсенал – Саутгемптон – 2:0

Голи: Ляказетт, 6, Мхітарян, 17

Арсенал на Емірейтс розібрався з Саутгемптоном. Мхітарян вийшов зі старту і дуже швидко зробив результат, на 6-й хвилині асистувавши Ляказетту, а на 17-й забив сам. Саутгемптон не зміг нічим відповісти до кінця гри і "каноніри" святкували легку перемогу.

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Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 53 очки та повернувся на 4 місце, Саутгемптон з 24 пунктами залишився в зоні вильоту.

Англія27 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Саутгемптон: Неділя 24 лютого 2019

Арсенал
Матч завершено
2 : 0
Саутгемптон
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Головне Англія Арсенал - Саутгемптон Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон
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