Арсенал уверенно одолел Саутгемптон

В матче 27 тура АПЛ Арсенал без проблем разобрался с Саутгемптоном. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Арсенал – Саутгемптон – 2:0

Голы: Ляказетт, 6, Мхитарян, 17

Арсенал на Эмирейтс разобрался с Саутгемптоном. Мхитарян вышел со старта и очень быстро сделал результат, на 6 минуте ассистировав Ляказетта, а на 17 забил сам. Саутгемптон не смог ничем ответить до конца игры и "канониры" праздновали легкую победу.

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Благодаря этой победе Арсенал набрал 53 очка и вернулся на 4 место, Саутгемптон с 24 пунктами остался в зоне вылета.