Арон Ремсдейл нарешті повернеться у ворота Арсенала на гру з Брентфордом, повідомляє Goal.

Баварія спробувала забрати в Зінченка конкурента й отримала категоричну реакцію Арсенал

Цікаво, що Давід Райя, який став основним голкіпером "канонірів" у цьому сезоні, пропустить матч не через травму. Річ у тім, що правила АПЛ забороняють грати проти власного клубу, якщо гравець перебуває в оренді. Оскільки Арсенал орендував іспанця з Брентфорда, то не зможе на нього розраховувати.

Зазначимо, що Ремсдейл зіграв у 14 матчах за "канонірів" у поточному сезоні, в 4 з них втримавши ворота на замку.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном