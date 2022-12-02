Чисті збитки за фінансовий рік (рахується до 31 травня) після оподаткування склали 45,5 млн фунтів стерлінгів, інформує офіційний сайт "канонірів".

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Навіть такий показник демонструє прогрес Арсенала, оскільки попередній рік приніс мінус 107,3 млн фунтів. Тоді лондонці постраждали від порожніх трибун через коронавірус. Натомість новою проблемою стала повна відсутність єврокубків, через яку доходи від трансляцій впали до 146 млн фунтів (у 2021 році було 184,4 млн).

Нагадаємо, новий сезон Арсенал розпочав надпотужно і пішов на паузу лідером АПЛ. Збитки не завадили "канонірам" влітку підписати Олександра Зінченка за 30 млн фунтів з Манчестер Сіті.

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