Арсенал отчитался о новых убытках за год – денег хватило бы на трансфер Зинченко
Арсенал снова не принес никакой финансовой выгоды своим владельцам.
Чистые убытки за финансовый год (считается до 31 мая) после налогообложения составили 45,5 млн фунтов стерлингов, информирует официальный сайт "канониров".
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Даже такой показатель демонстрирует прогресс Арсенала, поскольку предыдущий год принес минус 107,3 млн фунтов. Тогда лондонцы пострадали от пустых трибун из-за коронавируса. Новой проблемой стало полное отсутствие еврокубков, из-за которого доходы от трансляций упали до 146 млн фунтов (в 2021 году было 184,4 млн).
Напомним, новый сезон Арсенал начал сверхмощно и пошел на паузу лидером АПЛ. Убыток не помешал "канонирам" летом подписать Александра Зинченко за 30 млн фунтов из Манчестер Сити.
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