Чистые убытки за финансовый год (считается до 31 мая) после налогообложения составили 45,5 млн фунтов стерлингов, информирует официальный сайт "канониров".

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Даже такой показатель демонстрирует прогресс Арсенала, поскольку предыдущий год принес минус 107,3 млн фунтов. Тогда лондонцы пострадали от пустых трибун из-за коронавируса. Новой проблемой стало полное отсутствие еврокубков, из-за которого доходы от трансляций упали до 146 млн фунтов (в 2021 году было 184,4 млн).

Напомним, новый сезон Арсенал начал сверхмощно и пошел на паузу лидером АПЛ. Убыток не помешал "канонирам" летом подписать Александра Зинченко за 30 млн фунтов из Манчестер Сити.

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