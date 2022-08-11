Бразильський центрбек підписав контракт з Монцою, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Марі перейшов на правах оренди, що підтверджує і Transfermarkt, проте клуби офіційно про перехід не повідомляли.

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Монца повністю покриє зарплату Пабло, а також має заплатити 5 або 6 млн євро, якщо новачок Серії А збереже прописку в елітному дивізіоні італійської першості.

Додамо, що другу частину минулого сезону Марі провів в Удінезе, де зіграв у 15 матчах та відзначився 2 голами.

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