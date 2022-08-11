Бразильский центрбек подписал контракт с Монцой, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Мари перешел на правах аренды, что подтверждает и Transfermarkt, однако клубы официально о переходе не сообщали.

Малиновский может покинуть Аталанту – сенсационный инсайд Фабрицио Романо и шанс на четвертого украинца в АПЛ

Монца полностью покроет зарплату Пабло, а также должен заплатить 5 или 6 млн евро, если новичок Серии А сохранит прописку в элитном дивизионе итальянского первенства.

Добавим, что вторую часть прошедшего сезона Мари провел в Удинезе, где сыграл в 15 матчах и отличился 2 голами.

"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс