Лондонский Арсенал не предложил контракт Митчелу Бергкампу –сыну легендарного форварда "канониров" 90-х и 2000-х.

22-летний голландец не будет выступать за лондонцев, сообщает Goal.

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Бергкамп-младший в октябре побывал на просмотре в Арсенале. "Канониры" предоставили возможность сыну своей легенды проявить себя в команде U-23. Однако, наставника дубля Арсенала Стива Боулда атакующий хавбек не впечатлил. Лондонцы решили отказаться от варианта с его подписанием.

Митчел Бергкамп ныне находится в статусе свободного агента. Летом он покинул нидерландский Алмере Сити, где не смог пробиться в первую команду.

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