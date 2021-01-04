Юний оборонець лондонського Арсенала Вілліам Саліба знову поїхав до Франції у пошуках ігрової практики.

19-річний центрбек перебрався до Ніцци, повідомляє офіційний сайт клубу.

Арсенал зацікавлений у трансфері зірки Валенсії

"Орлята" взяли Саліба в оренду до кінця сезону. Французький оборонець на контракті з "канонірами" з липня 2019-го, проте досі не дебютував за Арсенал. Минулий сезон він провів на правах оренди за Сент-Етьєн (17 матчів), звідки раніше й перейшов за 30 млн євро.

У кампанії 2020/21 Вілліам Саліба зіграв лише 8 матчів за дубль лондонців.

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