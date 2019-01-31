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Арсенал віддав Сміта-Роу, який забивав Ворсклі в Лізі Європи, в оренду РБ Лейпцигу

21:02 6 Читать на русском
Арсенал віддав Сміта-Роу, який забивав Ворсклі в Лізі Європи, в оренду РБ Лейпцигу
Еміль Сміт-Роу / фото із соцмереж

Нападник Арсенала Еміль Сміт-Роу продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

РБ Лейпциг вже офіційно оголосив про перехід 18-річного півзахисника. Сміт-Роу приєднався до німецького клубу на правах піврічної оренди.

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Деталі угоди не розголошуються, хоча раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг заплатить за оренду 1 млн євро та матиме можливість викупити контракт футболіста в кінці сезону.

В нинішньому сезоні Сміт-Роу з'являвся на полі у футболці Арсенала 6 разів та зумів забити 3 голи, один із який у ворота Ворскли в Лізі Європи.

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