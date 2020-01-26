Арсенал веде переговори з Атлетіко щодо Лемара

Півзахисник збірної Франції Тома Лемар найближчим часом може переїхати на Туманний Альбіон.

Лондонський Арсенал всерйоз зацікавлений у трансфері півзахисника мадридського Атлетіко Тома Лемара, повідомляє видання RMC. "Каноніри" вже ведуть переговори з керівництвом "матрацників" щодо переходу 24-річного француза.

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Лемар перебрався до табору іспанців з Монако влітку 2018 року за 70 млн євро, однак не виправдав очікувань клубу. "Червоно-білі" готові попрощатися з чемпіоном світу, аби на виручені кошти придбати нападника ПСЖ Едінсона Кавані. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює вінгера у 30 млн євро.

У поточному сезоні футболіст зіграв за свою команду 21 матч у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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