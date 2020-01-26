toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Арсенал ведет переговоры с Атлетико по Лемару

13:50 36 Читати українською
Арсенал ведет переговоры с Атлетико по Лемару
Тома Лемар / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

Лондонский Арсенал всерьез заинтересован в трансфере полузащитника мадридского Атлетико Тома Лемара, сообщает издание RMC. "Канониры" уже ведут переговоры с руководством "матрасников" о переходе 24-летнего француза.

Защитник Фламенго Мари близок к переходу в Арсенал – он играет на позиции Матвиенко

Лемар перебрался в лагерь испанцев из Монако летом 2018-го за 70 млн евро, однако не оправдал ожиданий клуба. "Красно-белые" готовы расстаться с чемпионом мира, чтобы на вырученные средства приобрести нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн евро.

В текущем сезоне футболист сыграл за свою команду 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро

blog_ava
Бускетс – о поражении от Валенсии: Трансферы Барселоны – не моя проблема
00:46
323
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Испании Арсенал Арсенал Атлетико Атлетико Англия Тома Лемар Тома Лемар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Манчестер Сити
15:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук