Арсенал ведет переговоры с Атлетико по Лемару

Полузащитник сборной Франции Тома Лемар в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

Лондонский Арсенал всерьез заинтересован в трансфере полузащитника мадридского Атлетико Тома Лемара, сообщает издание RMC. "Канониры" уже ведут переговоры с руководством "матрасников" о переходе 24-летнего француза.

Защитник Фламенго Мари близок к переходу в Арсенал – он играет на позиции Матвиенко

Лемар перебрался в лагерь испанцев из Монако летом 2018-го за 70 млн евро, однако не оправдал ожиданий клуба. "Красно-белые" готовы расстаться с чемпионом мира, чтобы на вырученные средства приобрести нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн евро.

В текущем сезоне футболист сыграл за свою команду 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро