Оборонець Фламенго Марі близький до переходу в Арсенал – він грає на позиції Матвієнка

Потенційний трансфер нашого Миколи Матвієнка в лондонський Арсенал під загрозою зриву – українець отримав серйозного конкурента.

Захисник Фламенго Пабло Марі близький до переходу в Арсенал, повідомляє у своєму Твіттері журналіст Ніколо Скіра. Іспанський гравець вже прибув у столицю Англії для проходження медогляду.

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Очікується, що 26-річний футболіст підпише контракт з "канонірами" до 2024 року і коштуватиме лондонцям 10 млн євро. Хоча авторитетний портал Transfermarkt оцінює Марі лише у 1,8 млн євро. Цікаво, що іспанець виступає на позиції Матвієнка, якого останні кілька днів також сватають в Арсенал.

Марі розпочав професіональну кар’єру футболіста у 2010 році в Мальорці, звідки перебрався в Хімнастік. У 2016 році він став гравцем Манчестер Сіті, однак не зіграв за команду Зінченка жодного матчу, оскільки відразу ж пішов в оренду. Минулого року за 1,7 млн євро він перейшов у бразильський Фламенго.

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