Поки чоловічий футбол був на міжнародній паузі, у жіночому відбувалися важливі матчі. У середу-четвер завершилися чвертьфінали Ліги чемпіонів. Сенсацій не трапилось.

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За підсумками 1/4 у півфінал вийшли чотири команди:



– Челсі розписав нічию з Аяксом і пройшов завдяки виїзній перемозі (за сумою – 4:1);

– Ліон розгромив Бенфіку дублями Каскаріно та Діані (за сумою – 6:2);

– ПСЖ повторно розібрався зі шведським Гекеном (за сумою – 5:1);

– Барселона з красивим голом володарки "Золотого м'яча" Айтани Бонматі вибила Бранн (за сумою – 5:2).

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Таким чином сформувалися півфінальні пари, адже сітка плей-офф була визначена завчасно:

Барселона – Челсі

Ліон – ПСЖ

Перші матчі 1/2 фіналу заплановані на 20-21 квітня, а матчі-відповіді – 27-28 квітня. Фінал Ліги чемпіонів 25 травня прийме Більбао.

Українські команди вилетіли з жіночої Ліги чемпіонів у кваліфікації. Кривбас у першому ж матчі програв Парижу, а Ворскла, пройшовши Флору та Осієк, двічі розгромно влетіла Ромі за крок до групового етапу.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Барселона, яка в торішньому фіналі переграла Вольфсбург.