Визначилися півфінальні пари жіночої Ліги чемпіонів – французька дуель, володарка ЗМ красиво забила за Барсу
4 найсильніші жіночі команди Європи продовжують боротьбу за головний трофей сезону-2023/24.
Поки чоловічий футбол був на міжнародній паузі, у жіночому відбувалися важливі матчі. У середу-четвер завершилися чвертьфінали Ліги чемпіонів. Сенсацій не трапилось.
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За підсумками 1/4 у півфінал вийшли чотири команди:
– Челсі розписав нічию з Аяксом і пройшов завдяки виїзній перемозі (за сумою – 4:1);
– Ліон розгромив Бенфіку дублями Каскаріно та Діані (за сумою – 6:2);
– ПСЖ повторно розібрався зі шведським Гекеном (за сумою – 5:1);
– Барселона з красивим голом володарки "Золотого м'яча" Айтани Бонматі вибила Бранн (за сумою – 5:2).
Таким чином сформувалися півфінальні пари, адже сітка плей-офф була визначена завчасно:
Барселона – Челсі
Ліон – ПСЖ
Перші матчі 1/2 фіналу заплановані на 20-21 квітня, а матчі-відповіді – 27-28 квітня. Фінал Ліги чемпіонів 25 травня прийме Більбао.
Українські команди вилетіли з жіночої Ліги чемпіонів у кваліфікації. Кривбас у першому ж матчі програв Парижу, а Ворскла, пройшовши Флору та Осієк, двічі розгромно влетіла Ромі за крок до групового етапу.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Барселона, яка в торішньому фіналі переграла Вольфсбург.