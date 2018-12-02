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Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

16:00 171 Читать на русском
Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу 02.12.2018 – АПЛ 2018/19

Арсенал приймає Тоттенхем у лондонському дербі в рамках 14-го туру АПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 16:05 за київським часом. Найпринциповіше лондонське дербі нині – битва 3-ї і 5-ї команд АПЛ. Однак Арсенал, який не програє 18 матчів поспіль у всіх турнірах, відстає від "шпор" лише на 3 очки, тож обжене команду Почеттіно в разі перемоги.

Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ

Арсенал: Лєно – Бельєрін, Холдінг, Мустафі, Сократіс, Колашинац – Джака (к), Торрейра – Мхітарян, Обамеянг, Івобі

Тоттенхем: Льоріс (к) – Ор'є, Фойт, Вертонген, Девіс – Дайєр, Сіссоко – Еріксен, Деле Аллі, Сон – Кейн

Арсенал – Тоттенхем: стартові склади на матч АПЛ

Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал

live
1 : 2
Тоттенхем
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