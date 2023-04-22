Арсенал після двох нічийних результатів з Вест Хемом та Ліверпулем погіршив своє становище у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" мали реабілітуватися перед своїми фанатами, але з перших хвилин все пішло не по плану команди Артети. Майже одразу після стартового свистка Саутгемптон повів у рахунку, скориставшись не правильним рішенням Ремсдейла. Через 13 хвилин Арсенал пропустив вдруге. Мартінеллі вдалося скоротити відставання, забивши з передачі Сака.

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У другому таймі Саутгемптон продовжив засмучувати "канонірів". Чалета-Цар після подачі кутового поклав м'яч у сітку воріт Арсенала. Команда Артети створила достатню кількість моментів й мала перевагу, але удача була не на боці "канонірів". Під кінець зустрічі господарям все ж вдалося уникнути поразки. На 88 хвилині Едегор зробив рахунок 2:3, а крапку в матчі поставив Сака. Таким чином, Арсенал втретє поспіль зіграв внічию.

Після 32 турів підопічні Артети посідають перше місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 75 балів. Манчестер Сіті відстає на п'ять очок. Саутгемптон залишається на останній сходинці з 24 пунктами.