Арсенал после двух ничейных результатов с Вест Хэмом и Ливерпулем усугубил свое положение в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" должны были реабилитироваться перед своими фанатами, но с первых минут все пошло не по плану команды Артеты. Практически сразу после стартового свистка Саутгемптон повел в счете, воспользовавшись не правильным решением Ремсдейла. Через 13 минут Арсенал пропустил во второй раз. Мартинелли удалось сократить отставание, забив с передачи Сака.

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Во втором тайме Саутгемптон продолжил огорчать "канониров". Чалета-Царь после подачи углового положил мяч в сетку ворот Арсенала. Команда Артеты создала достаточное количество моментов и имела преимущество, но удача была не на стороне "канониров". К концу встречи хозяевам все же удалось избежать поражения. На 88-й минуте Эдегор сделал счет 2:3, а точку в матче поставил Сака. Таким образом, Арсенал в третий раз подряд сыграл вничью.

После 32 туров подопечные Артеты занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 75 баллов. Манчестер Сити отстает на пять очков. Саутгемптон остается на последней строчке с 24 пунктами.