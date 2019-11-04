Арсенал розпочав кадрову революцію – клуб звільнив 8-х працівників

Головному тренеру Арсенала Унаї Емері варто замислитись про своє майбутнє.

Лондонський клуб припинив трудові відносини одразу з 8-ма своїми працівниками, повідомляє Daily Mail.

Моурінью – фаворит на заміну Емері в Арсеналі

Серед фахівців, які покинули клуб, був головний скаут "канонірів" Стів Морроу, а також його підопічні Кевін Біделл, Ден Райс та Дейв Лі.

Нагадаємо, за інформацієї ЗМІ, керівництво Арсенала активно шукає кандидата на посаду головного тренера, адже "успіхи" нинішнього наставника Унаї Емері не вражають босів лондонців.

Після 11-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 5-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 14 очок.

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