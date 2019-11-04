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Арсенал начал кадровую революцию – клуб уволил 8-х сотрудников

20:04 142 Читати українською
Арсенал начал кадровую революцию – клуб уволил 8-х сотрудников
Унаи Эмери / Фото Metro

Главному тренеру Арсенала Унаи Эмери стоит задуматься о своем будущем.

Лондонский клуб прекратил трудовые отношения сразу с 8-ю своими работниками, сообщает Daily Mail.

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Среди специалистов, которые покинули клуб, был главный скаут "канониров" Стив Морроу, а также его подопечные Кевин Биделл, Дэн Райс и Дэйв Ли.

Напомним, по информациеи СМИ, руководство Арсенала активно ищет кандидата на должность главного тренера, ведь "успехи" нынешнего наставника Унаи Эмери не впечатляют боссов лондонцев.

После 11-ти туров АПЛ Арсенал находится на 5-й строчке, отставая от лидера (Ливерпуля) на 14 очков.

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Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери
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