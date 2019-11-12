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Арсенал розглядає Артету на заміну Емері – тренер Зінченка має шанс очолити свій колишній клуб

15:23 1344 Читать на русском
Арсенал розглядає Артету на заміну Емері – тренер Зінченка має шанс очолити свій колишній клуб
Гвардіола і Артета / Getty Images

Мікель Артета, який працює асистентом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, незабаром може очолити інший англійський гранд.

Керівництво лондонського Арсенала розглядає варіант із запрошенням іспанського фахівця, інформує Sun.

Арсенал поставив ультиматум Емері

Погані результати в останніх матчах змушують "канонірів" задуматися над потенційною заміною для Унаї Емері, який також втратив контроль над роздягальнею. Артета чудово знає традиційні принципи гри Арсенала, оскільки провів на Емірейтс п'ять років і навіть дослужився до капітанської пов'язки.

37-річний іспанець зацікавлений у самостійній роботі, тому цілком може погодитися на пропозицію колишнього клубу, якщо Емері таки звільнять. Видання додає, що у такому разі Манчестер Сіті не буде утримувати Артету.

Нагадаємо, Арсенал має серію з п'яти матчів без перемог у всіх турнірах – команда Емері посідає шосту сходинку АПЛ після 12 турів.

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