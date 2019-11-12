Арсенал рассматривает Артету на замену Эмери – тренер Зинченко имеет шанс вернуться в свой бывший клуб

Микель Артета, который работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, вскоре может возглавить другой английский гранд.

Руководство лондонского Арсенала рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста, информирует Sun.

Арсенал поставил ультиматум Эмери

Плохие результаты в последних матчах заставляют "канониров" задуматься над потенциальной заменой для Унаи Эмери, который потерял контроль над раздевалкой. Артета прекрасно знает традиционные принципы игры Арсенала, поскольку провел на Эмирейтс пять лет и даже дослужился до капитанской повязки.

37-летний испанец заинтересован в самостоятельной работе, поэтому вполне может согласиться на предложение бывшего клуба, если Эмери таки уволят. Издание добавляет, что в таком случае Манчестер Сити не будет удерживать Артету.

Напомним, Арсенал имеет серию из пяти матчей без побед во всех турнирах – команда Эмери занимает шестую строчку АПЛ после 12 туров.

Моурінью проти фаворита Мессі та Гвардіоли – топ-7 тренерів, які могли б замінити Емері в Арсеналі