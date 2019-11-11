Арсенал поставив ультиматум Емері

Головний тренер Арсенала Унаї Емері отримав умову, за якої лишиться наставником "канонірів".

Керівництво Арсенала виділило 6 матчі для головного тренера клубу Унаї Емері на виправлення ситуації, повідомляє Evening Standard.

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За інформацією джерела, фахівець веде постійний діалог з футбольним директором Арсенала Раулем Санлехі, технічним директором Еду і керуючим директором Вінаєм Венкатешамом. На даний момент між тренером і керівними особами зберігаються хороші стосунки.

Додамо, що після 12 турів Арсенал посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 17 очок. "Каноніри" відстають від Манчестер Сіті, який посідає четверте місце, на вісім очок. У Лізі Європи лондонці очолюють свою групу за два тури до кінця групового раунду, випереджаючи найближчого переслідувача на чотири очки.

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