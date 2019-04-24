Арсенал посперечається з Міланом за право підписати Малкома

Нападник Барселони Малком під час літнього трансферного вікна може змінити клубну прописку.

Бразилець так і не зміг стати основним гравцем каталонців, зігравши всього 12 матчів у чемпіонаті Іспанії. Влітку Малком, швидше за все, покине Камп Ноу.

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Основними претендентами на гравця вважаються італійський Мілан та лондонський Арсенал, повідомляє CalcioMercato.

За інформацією видання, "россонері" вже провели переговори з представниками гравця і наразі є фаворитами на його підписання. Водночас Арсенал не планує здаватися і хоче переконати бразильця перебратися в АПЛ.

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Зазначається, що пропозиція лондонців може більше сподобатися Барселоні. Оскільки "каноніри" можуть дозволити собі повноцінний трансфер, тоді як спортивний директор Мілана Леонардо хоче взяти Малкома в оренду з правом викупу за 40-50 млн євро.