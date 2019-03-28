Барселона не продасть Малкома дешевше, ніж за 50 мільйонів євро – каталонці заплатили за нього менше

Барселона планує виручити за Малкома солідні гроші.

У послугах Малкома зацікавлено чимало європейських грандів і Барселона готова відпустити гравця у інший клуб, якщо він виявить таке бажання.

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Щоправда, керівництво каталонців не має намірів віддавати футболіста менше, ніж за 50 мільйонів євро, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, бразильський нападник перейшов у Барселону влітку минулого року з Бордо. Іспанський клуб заплатив за Малкома 41 мільйон євро. У поточному сезоні в активі 22-річного футбоіста 8 матчів у Ла Лізі, де він сумарно зіграв 129 хвилин.