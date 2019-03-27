Малком – головна трансферна ціль Інтера

Форвард "блаугранас" Малком може покинути Іспанію.

"Нерадзуррі" всерйоз зацікавлені у запрошенні в міланський клуб бразильського нападника Барселони Малкома, стверджує Calciomercato.

Барселона пропонує Манчестер Юнайтед двох своїх гравців в обмін на Рашфорда

Зазначається, що керівництво італійського клубу вирішило, що запрошення Малкома – ідея фікс для Інтера і у Мілані докладуть максимум зусиль, щоб Малком продовжив кар'єру на стадіоні Джузеппе Меацца.

Інтер вже цікавився гравцем минулого літа, однак тоді Малком вирішив обрати Барселону. За інформацією джерела, "нерадзуррі" хочуть взяти бразильця в оренду з опцією подальшого обов'язкового викупу.

У поточному сезоні Ла Ліги Малком зіграв у 8 матчах за Барселону. Раніше повідомлялось, що нападником цікавиться Лаціо, Евертон та Гуанчжоу Евергранд, який запропонував за Малкома 65 млн євро.

Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни