Захисник Омар Рекік приєднався до лондонського Арсенала у зимове трансферне вікно.

Нідерландський оборонець став гравцем "канонірів" та виступатиме за Арсенал U-23, повідомляє офіційний сайт клубу.

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19-річний захисник за свою кар'єру встиг пограти за молодіжні команди Фейєнорда, Манчестер Сіті, ПСВ, Марселя та Герти. Цікаво, що деталі угоди із новачком досі не озвучили.

До слова, Омар Рекік провів 8 матчів у складі молодіжки Герти, записавши до свого активу гол та асист. Нідерландець виступає на позиції центрального захисника.

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