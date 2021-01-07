Нидерландский защитник стал игроком "канониров" и будет выступать за Арсенал U-23, сообщает официальный сайт клуба.

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19-летний защитник за свою карьеру успел поиграть за молодежные команды Фейеноорда, Манчестер Сити, ПСВ, Марселя и Герты. Интересно, что детали соглашения с новичком до сих пор не озвучили.

К слову, Омар Рекик провел 8 матчей в составе молодежки Герты в нынешнем сезоне, записав в свой актив гол и ассист. Нидерландец выступает на позиции центрального защитника.

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