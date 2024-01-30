Артета виставив основу. Ну, майже.

Перед матчем проти Ноттінгема у "канонірів" були серйозні занепокоєння щодо готовності Райса й Габріеля. Футболісти, які започаткували винос Крістал Пелас у попередньому турі (5:0), покинули поле в другому таймі через проблеми з м'язами. Участь обох мав визначити фітнес-тест у день виїзду до "лісників" – на щастя, обидва склали його, потрапивши у старт.

Зате повз основу пролетів футболіст із найвищою зарплатнею – Кай Хаверц. Німець залишився у запасі, а його позицію досить несподівано віддали Сміту-Роу. Також варто відзначити, що Зінченко знову вийшов з перших хвилин.

Артета у першому таймі зіткнувся з Нуну-болом

Тренер Ноттінгема – Нуну Ешпіріту Санту – не став вигадувати під Арсенал щось особливе. Як це часто буває у матчах його команд проти топів АПЛ, "лісники" сіли у компактний низький блок, взагалі відмовившись від м'яча та контратак. Показник володіння господарів у першому таймі склав 19%, а на окремих 10-хвилинках він опускався до 5%.

Можливо, вони й хотіли б вибігати у контри, але лондонці зривали їх на чужій третині поля. Там Арсенал викатав 260 із 369 передач, проведених на чужій половині до перерви. На третині поля Ноттінгема зіграли 58% ігрового часу першого тайму, а ще 37% зіграли в центрі. Підопічні Мікеля Артети прекрасно виглядали у пасовій роботі та пресингу, а також 40 разів увійшли до карного майданчика.

Трекер очікуваної гостроти у першому таймі

Перевага була тотальною. Не вистачило тільки якоїсь дрібниці – моментів. Арсенал завдав 9 ударів по воротах (6 з меж штрафного), 6 з яких було заблоковано. Перше влучання у площину сталося аж на 3-й компенсованій хвилині, коли Жезус замикав подачу на дальню стійку й пробивав головою у ближню дев'ятку. Тьорнер перевів м'яч над поперечкою.

Був лише один реальний момент відкрити рахунок. На 44-й хвилині Сака скористався метушнею у штрафному, вистріливши низом. Удар накрили, але рикошетом він пролетів повз ліву стійку. От і вся гострота.

По перерві гра трішки розкрилась. Арсенал жорстко покарав Нуну

Коуч "лісників" виявився незадоволеним перфомансом Вуда в атаці, замінивши свого центрфорварда на Авоньї. Той одразу додав Ноттінгему динаміки попереду. Підопічні Нуну Ешпіріту Санту провели декілька непоганих контрвипадів, причому в одному з них сталася ситуація 2-в-1 проти Габріела – втім, Гіббс-Вайт запоров момент невдалим пасом.

Але загалом команда намагалася триматись низько. Із контролем стандартів Арсенала "лісники" проблем не мали (а це дуже серйозне досягнення) – втім, гості швидко почали доводити свої позиційні атаки до реально небезпечного завершення.

Так, на 53-й хвилині Сака відкрився на правому куті воротарського й прийняв своєчасну передачу від Едегора. Його подальший удар парирував Тьорнер. На 57-й же Букайо відгукнувся на проникний пас від Вайта, змістився лівіше й п'яткою скинув м'яч Едегору – Мартін же продовжив на Жезуса. Габі завершив атаку потужним ударом з лінії воротарського, однак влучив у стійку!

Третій момент Арсенала виявився фатальним для Ноттінгема. Гості на 65-й хвилині заробили аут, Зінченко швидко вкинув на хід Жезусу в штрафний, а той відклеївся від Данілу, змістився до межі поля й прошив Тьорнера з гострого кута – 0:1! Тепер Ноттінгем мав розкриватись.

Команди Нуну Ешпіріту Санту час від часу влаштовують ефектні розміни атаками, але цього разу із ними не склалось. Одразу після пропущеного м'яча став відчуватись злам стратегії господарів. Запропонувати щось конкретне у атаці Ноттінгему не вдавалося до останніх хвилин.

Арсенал же почав ловити суперника на зустрічних курсах. Вже на 72-й хвилині Монтіель обрізався у центрі, дозволивши "канонірам" провести контрвипад. Едегор завершив його передачею на правий край штрафного, звідки пробив Сака – 0:2. Таким чином, Букайо став першим футболістом Арсенала з часів Алексіса Санчеса, якому вдалося оформити 10 голів і 10 асистів у двох сезонах поспіль (у всіх турнірах).

Ноттінгем відродив інтригу. Частково допоміг Зінченко

Лондонці догравали у спокійному темпі, не особливо наполягаючи на розгромі. В останній 20-хвилинці пригадується хіба що потужний лонгшот свіжого Троссара, однак м'яч пролетів над поперечкою. За таку розслабленість прилетіла розплата – на 89-й хвилині Авоньї забив несподіваний гол, відродивши інтригу.

Гол почався з лонгболу на хід Монтіелю по правому флангу. Із чемпіоном світу грав Зінченко – він програв йому ривок і дав виконати скидку в штрафний. Там погано зіграли центрбеки, та і з відскоком Тайво пощастило. Далі стався удар, який Райя не взяв. 1:2!

Прикро, адже Мікель вже готувався провести заміну Олександра на Ківіора. Вдвічі прикро, що ця помилка стала для Сашка чи не єдиною у вкрай потужному матчі. Чекаємо на нову серію розгромних коментарів Невілла, Мерсона, Райта, Оуена, Харгрівза та інших Леоненків.

У компенсований час Арсенал ледь не пропустив вдруге. Гіббс-Вайт спіймав відскок після корнера й пробив у Саліба, а далі сталися дві скидки головою й несподіваний удар Авоньї. Райя спіймав м'яч, врятувавши північних лондонців від ганьби.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу Арсенала – підопічні Мікеля Артети набрали 46 очок і піднялись на другу позицію в турнірній таблиці. До Ліверпуля залишається всього два залікових бали, але конкуренти по зоні ЛЧ свої матчі ще не зіграли.