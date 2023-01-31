Арсенал і Челсі в останній день трансферного вікна узгодили гучний перехід. Чемпіон Європи Жоржінью переходить до лав "канонірів", повідомляє Фабриціо Романо в Twitter .

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Контракт 31-річного півзахисника з Челсі завершується влітку, а новий договір італієць бразильського походження підписувати відмовлявся. Як внаслідок, "сині" вирішили продати Жоржінью, щоб отримати бодай якусь компенсацію.

Півзахисник підпише контракт до літа 2024-го з опцією продовження. Арсенал заплатить за віце-капітана Челсі 12 мільйонів фунтів. Ця сума влаштувала "синіх", які відпускають свого лідера до лав конкурента. Жоржінью вже погодив особистий контракт, а ключовим фактором переходу став Мікель Артета, який переконав гравця обрати саме його команду.

Жоржінью виступав за Челсі з 2018 року і виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА і Клубний ЧС. "Пенсіонери" виклали Наполі за хавбека 57 мільйонів євро.

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