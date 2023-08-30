Монегаски оголосили про перехід Фоларіна Балогуна, права на якого належали Арсеналу. Контракт розрахований на 5 сезонів – до літа 2028 року, інформує офіційний сайт французького клубу.

Мбаппе сьогодні перейде в Реал? Іспанський ЗМІ шокував анонсом трансферної бомби

Фінансові деталі переходу не розголошуються. За інформацією Фабріціо Романо, Арсенал отримає 30 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 40 млн. Також "каноніри" матимуть право на 20% від наступного трансферу нападника – це було однією з головних умов Арсенала у переговорах.

Балогун є вихованцем "канонірів", але шансу в першій команді Арсенала, по суті, не отримав – 10 матчів, 2 голи, 1 асист. Рік тому лондонці віддали форварда в оренду Реймсу, де американець засяяв по-справжньому. За рік у Франції він зіграв 39 поєдинків і забив 22 голи. Втім, це не переконало Мікеля Артету залишити нападника.

Фоларін Балогун народився у Нью-Йорку, але сім'я футболіста переїхала до Лондона, коли йому було 2 роки. Виступав за молодіжні збірні Англії, проте у червні 2023-го нападник дебютував за національну збірну США, у складі якої вже зіграв 2 матчі та забив 1 гол.

Канадська зірка, вихованець Арсенала та ще три форварди із Ліги 1, які готуються змінити клуби влітку