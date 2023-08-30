Монегаски объявили о переходе Фоларина Балогуна, права на которого принадлежали Арсеналу. Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2028 года, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Финансовые детали перехода не разглашаются. По информации Фабрицио Романо, Арсенал получит 30 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 40 млн. Также "канониры" будут иметь право на 20% от следующего трансфера нападающего – это было одним из главных условий Арсенала в переговорах.

Балогун является воспитанником "канониров", но шанса в первой команде Арсенала, по сути, не получил – 10 матчей, 2 гола, 1 ассист. Год назад лондонцы отдали форварда в аренду Реймсу, где американец засиял по-настоящему. За год во Франции он сыграл 39 поединков и забил 22 гола. Впрочем, это не убедило Микеля Артету оставить нападающего.

Фоларин Балогун родился в Нью-Йорке, но семья футболиста переехала в Лондон, когда ему было 2 года. Выступал за молодежные сборные Англии, однако в июне 2023 года нападающий дебютировал за национальную сборную США, в составе которой уже сыграл 2 матча и забил 1 гол.

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