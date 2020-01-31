Арсенал офіційно підписав Соареша

Захисник Саутгемптона Седрік Соареш захищатиме кольори лондонського клубу.

Арсенал підсилив свою захисну лінію гравцем Саутгемптона Седріком Соарешем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Степаненко: Матвієнку краще було б зараз перейти в Арсенал

28-річний португалець виступатиме за "канонірів" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Варто відзначити, що чинний контракт Седріка зі "святими" розрахований до 30 червня 2020 року.

У поточному сезоні АПЛ Соареш провів 16 матчів, в яких відзначився асистом. Після 24-х турів чемпіонату Англії Арсенал перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці.

Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE