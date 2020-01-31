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Арсенал офіційно підписав Соареша

12:57 369 Читать на русском
Арсенал офіційно підписав Соареша
Седрік Соареш / Фото ФК Арсенал

Захисник Саутгемптона Седрік Соареш захищатиме кольори лондонського клубу.

Арсенал підсилив свою захисну лінію гравцем Саутгемптона Седріком Соарешем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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28-річний португалець виступатиме за "канонірів" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Варто відзначити, що чинний контракт Седріка зі "святими" розрахований до 30 червня 2020 року.

У поточному сезоні АПЛ Соареш провів 16 матчів, в яких відзначився асистом. Після 24-х турів чемпіонату Англії Арсенал перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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