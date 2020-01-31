Степаненко: Матвієнку краще було б зараз перейти в Арсенал

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками щодо перспектив одноклубника Миколи Матвієнка, якого активно сватали в лондонський Арсенал.

"Це футбол. Зіграв здорово сезон, особливо, в збірній, тому що зараз, на жаль, на чемпіонат України не надто звертають увагу, здебільшого це збірна і єврокубки. Показав себе, зацікавив, як я зрозумів, головного тренера.

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Як я говорив з людьми, хлопцями зі збірної, то Артета любить молодих футболістів. До Зінченка він дуже добре ставився як до молодого футболіста, допомагав йому. Це я так чув і так розумію, що з Колею те ж саме.

Думаю, якщо така серйозна зацікавленість надходить зараз саме від головного тренера Арсенала, то Матвієнку краще було б зараз перейти в цю команду. Тим більше, Арсенал дуже омолоджується, молода команда. у них зараз є завдання зібрати молодих гравців і виховати зрілу, хорошу команду, яка буде досягати результатів", – розповів Степаненко у коментарі ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, нещодавно Арсенал підписав іспанця Пабло Марі, що значно знизило шанси Матвієнка переїхати на Емірейтс вже у січні.

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