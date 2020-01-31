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Арсенал официально подписал Соареша

12:57 124 Читати українською
Арсенал официально подписал Соареша
Седрик Соареш / Фото ФК Арсенал

Защитник Саутгемптона Седрик Соареш будет защищать цвета лондонского клуба.

Арсенал усилил свою защитную линию игроком Саутгемптона Седриком Соарешем, сообщает официальный сайт клуба.

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28-летний португалец будет выступать за "канониров" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что действующий контракт Седрика со "святыми" рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне АПЛ Соареш провел 16 матчей, в которых отметился ассистом. После 24-х туров чемпионата Англии Арсенал находится на 10-й строчке турнирной таблицы.

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