Арсенал офіційно підписав новий контракт із Сакою – на вундеркінда полював Ліверпуль

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака продовжить захищати кольори "канонірів".

Арсенал переконав 18-річного таланта Букайо Саку залишити свій підпис на новій угоді з лондонцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Букайо – талановитий і розумний молодий гравець. Він вразив мене своїм ставленням до роботи, бажанням вчитися і адаптуватися, і це проявилось в його виступах. Я радий продовжувати працювати з ним", – прокоментував подію наставник Арсенала Мікель Артета.

Сака є вихованцем Арсенала. У нинішньому сезоні Букайо провів 33 матчі, в яких відзначився трьома голами та 10-ма асистами. Послугами вундеркінда цікавився Ліверпуль.

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