Арсенал официально подписал новый контракт с Сакой – на вундеркинда охотился Ливерпуль

Полузащитник лондонского Арсенала Букайо Сака продолжит защищать цвета "канониров".

Арсенал убедил 18-летнего таланта Букайо Саку оставить свою подпись на новом соглашении с лондонцами, сообщает официальный сайт клуба.

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"Букайо – талантливый и умный молодой игрок. Он поразил меня своим отношением к работе, желание учиться и адаптироваться, и это проявилось в его выступлениях. Я рад продолжать работать с ним", – прокомментировал событие наставник Арсенала Микель Артета.

Сака является воспитанником Арсенала. В нынешнем сезоне Букайо провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и 10-ю ассистами. Услугами вундеркинда интересовался Ливерпуль.

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