Арсенал завершує рекордний трансфер в історії АПЛ – гравець збірної Англії офіційно попрощався з клубом
Деклан Райс став на крок ближчим до переходу в лондонський Арсенал. Вест Хем попрощався з футболістом.
Лондонський Вест Хем офіційно оголосив про відхід свого лідера Деклана Райса, тепло попрощавшись з футболістом. Про це пише прес-служба "молотобійців".
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"Він йде з щирою подякою, повагою та любов’ю всіх тут, заслуживши своє місце в історії поряд із великими Боббі Муром і Біллі Бондсом як єдині гравці, які привели Вест Хем Юнайтед до міжнародного трофею. Він завжди віддавав абсолютно все для футбольного клубу протягом усього часу, проведеного з нами.
Деклан назавжди займатиме особливе місце в серцях вболівальників. Ми бажаємо йому успіхів у майбутньому, і він завжди буде натхненням і прикладом для будь-якого молодого гравця, який проходить через нашу академію", – говориться у повідомленні.
Наступною командою Райса стане лондонський Арсенал. За інформацією Sky Sports, трансфер обійдеться "канонірам" у 105 млн фунтів стерлінгів. До цього найдорожчим в історії АПЛ був перехід Енцо Фернандеса в Челсі – 120 млн євро (103 млн фунтів).
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