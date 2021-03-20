Програму дня в Англії закривав матч, надзвичайно важливий з точки зору боротьби за виживання – Брайтон (16 місце, 29 очок) приймав Ньюкасл (17 місце, 28 очок). У 18-го Фулхема було 26 залікових балів, тож сьогодні "чайки" або "сороки" могли піти у пристойний відрив від зони вильоту. Фаворита у цій зустрічі не було, однак статистика протистояння в останніх семи зустрічах в АПЛ говорила про перевагу господарів – Ньюкасл не здобув над ними жодної перемоги й забив всього один гол.

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В першому таймі Брайтон домінував, завдавши сім ударів по воротах проти одного у суперника. Підопічних Стіва Брюса тримала на плаву тільки шикарна гра голкіпера Дубравки, якому вдалося виконати три класних сейви. На останніх хвилинах Ньюкасл ще й без Айдена залишився – хавбек отримав травму коліна й покинув поле на ношах. Його замінив Хендрік.

Арбітр компенсовував до основного часу ще п'ять хвилин. Брайтону цього вистачило, аби нарешті прошити Дубравку: на 45+3-й Троссар отримав закидання на лівий край штрафного, розвернувся й метрів з 20-ти закрутив м'яч під дальню стійку – 1:0! Це була дуже серйозна заявка на набір очок, адже Ньюкасл у останніх 94 матчах АПЛ лише два рази переміг після поразки в першому таймі.

На старті другого "сороки" мали шанс повернутись у гру, однак класний дальній постріл Фрейзера в правий кут поцілив у стійку. Влучання у каркас виявилось дуже прикрим, адже вже на 52-й хвилині Брайтон забив другий гол – це Велбек повторив удар Троссара з дистанції. Точно в правий кут. 2:0! Вперше з 2017-го року Брайтон двічі в одному матчі забив з-за меж штрафного.

Ньюкасл "поплив", а "чайки" на 68-й хвилині довели справу і до розгрому. Відзначився Мопей, який красивим ударом у падінні замкнув простріл від Гросса. 3:0! Цей гол виявився останнім у зустрічі, хоча господарі могли забивати ще – на відміну від Ньюкасла, гравці якого після удару Фрейзера жодного разу не пробили по воротах. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Брайтона. "Сороки" продовжили безвиграшну серію до шести турів АПЛ.

Таким чином, Брайтон набрав 32 очки й залишився шістнадцятим, відірвавшись від зони вильоту на шість залікових балів при матчі в запасі. Ньюкасл, маючи в активі 28 пунктів, тримається на сімнадцятій позиції в турнірній таблиці.

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