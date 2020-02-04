Арсенал не відпустив Мартінеллі в олімпійську збірну Бразилії, попри бажання форварда

Нападник Арсенала Габріел Мартінеллі розповів, що лондонський клуб не дозволив йому приєднатися до збірної Бразилії U-23 на відбірковому турнірі до Олімпійських ігор.

"Одразу було зрозуміло, що це малоймовірно, адже зараз я гравець основи Арсенала. Звісно, якби все залежало від мене, то я був би зараз у збірній, але клуб мене не відпустив", – цитує Мартінеллі UOL.

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Зазначимо, що південноамериканський кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо триває в Колумбії. Збірна Бразилії U-23 вийшла до фінальної групи, у якій позмагається за вихід до основної стадії турніру з Аргентиною, Колумбією і Уругваєм. Бразильці вже зіграли матч проти господарів турніру – зустріч завершилася з рахунком 1:1. В ній взяв участь захисник Шахтаря Додо.

До слова, 18-річний Мартінеллі в поточному розіграші АПЛ зіграв 13 матчі і забив 3 голи. В останніх матчах він замінив лідера атак "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга, який відбував дискваліфікацію.

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