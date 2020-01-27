Роналдінью знайшов спадкоємця Роналдо в Арсеналі – у екс-зірки Барселони сильні аргументи

Колишній гравець Барселони та збірної бразилії Роналдінью похвалив нападника лондонського Арсенала Габріела Мартінеллі.

"Ми дуже раді за Мартінеллі і сподіваємося, що його чекає світле майбутнє. Одна справа мати талант, але зовсім інша – мати таку впевненість у 18 років.

Мартінеллі став найкращим бомбардиром серед тінейджерів – нападник обігнав зірок за 100 млн

Він нагадує мені Роналдо у його перший європейський сезон, коли люди думали: "Хто цей 18-річний хлопець?". У Роналдо не було страху перед авторитетами, я бачу те ж саме і у Габріела. Він просто хоче забивати голи. Роналдо став найкращим гравцем світу, таку саму мету може поставити перед собою і Мартінеллі.

Упевнений, що дуже скоро його викличуть до збірної Бразилії. Історично в національній команді ніколи не дивилися на вік. Роналдо грав за Бразилію з 17 років, Неймар і Жезус теж ще підлітками стали важливою частиною команди. Якщо у тебе є талант, то ти обов'язково отримаєш шанс", – цитує Роналдіньо Mirror.

Додамо, що в нинішньому сезоні 18-річний бразилець зіграв за Арсенал 21 матч в усіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 3 гольові передачі.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро